США обязательно будут вмешиваться в российские выборы, считает Эдвард Сноуден, американский программист, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности.

США обязательно будут вмешиваться в российские выборы, считает Эдвард Сноуден, американский программист, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности."Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы. Никто не любит говорить об этом", — сказал он в интервью американскому комментатору Джо Рогану.Он напомнил о статье в New York Times в 2016 году, авторы которой нашли 36 примеров вмешательства России или СССР в выборные процессы за 50 лет и одновременно с этим 81 пример вмешательства в выборы со стороны США, передает РИА Новости.Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. Спасаясь от преследования со стороны властей США (там ему грозит не менее 20 лет тюрьмы; власти говорят, что не собираются прощать его), Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.За время, проведенное в России, Сноуден женился, устроился на работу, не связанную со спецслужбами. В этом году вышла его книга "Непрерывная запись" (в русском переводе она будет называться "Личное дело"), которую на Западе назвали будущей классикой. В ней, кроме публикации информации о системе тотальной слежки, налаженной Америкой по всей планете, Сноуден размышляет и о том, как изменилась культурная среда, в которой живет современное человечество.По мнению Владимира Путина, Сноуден не предавал интересов США, хотя с правильностью всех его действий нельзя согласиться. Такое мнение президент России высказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.