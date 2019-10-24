Ксения Собчак раскритиковала известного актера Александра Петрова. Артист, по словам теледивы, пришел на свадьбу их общих друзей со спорным во всех отношениях подарком.

Ксения Собчак раскритиковала известного актера АлександраПетрова. Артист, по словам теледивы, пришел на свадьбу их общих друзей соспорным во всех отношениях подарком.В середине сентября в северной столице России состоялосьбракосочетания режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Торжествопроходило в обстановке особой секретности. В Сети нет ни одного фото сцеремонии и банкета. По слухам, новобрачные запретили гостям снимать на мероприятии.О том, что происходило на самой закрытой свадьбе последнихлет можно узнать лишь по свидетельствам очевидцев происходящего. Так, например,телеведущая Ксения Собчак, которая была приглашена на торжество, оказалась оченьудивлена подарком, который преподнес новобрачным актер Александр Петров. Обэтом знаменитость сказала самому Петрову, когда брала у него интервью.Как оказалось, у Александра есть хобби – писать стихи. Артистрешил подарить Федору Бондарчуку и Паулине Андреевой свое творение."Ты выходишь и говоришь: "Я сочинил стихи. Вы услышите ихтолько один раз. Только про вас – Паулина и Федя". И ты сразу берешь такуювысокую ноту, и это немножко наполняется таким пафосом. Это выглядело так, какбудто Маяковский вышел и подарил стихи", – растоптала подарок телеведущаяв эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".Александру пришлось оправдываться. Артист отметил, что и недумал быть пафосным, он просто-напросто не знал, что подварить людям, у которыхвсе есть и которые могут все купить сами."Посыл был другой. Это ты так поняла, как будто бы один рази так далее. Наоборот, в этом есть крутость, в этом есть это чудо, что этокак воспоминание останется у людей. И, возможно, пройдет какое-то время и онибудут вспоминать свою свадьбу и вспомнят какие-то яркие моменты", – сказалАртист подчеркнул, что не считает свои стихи гениальными. Онне стремиться стать человеком, который оставит свое слово в поэзии.