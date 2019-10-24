Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 39 мигрантов, трупы которых были обнаружены в грузовом контейнере в графстве Эссекс. Источники сообщают, что люди умирали медленно и ..

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 39 мигрантов, трупы которых были обнаружены в грузовом контейнере в графстве Эссекс. Источники сообщают, что люди умирали медленно и мучительно, пишет .Уже задержан 24-летний водитель грузовика родом из Ирландии. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал, что расследование инцидента будет тщательным и выразил соболезнования погибшим. По одной из версий, мигрантов перевозили, не заботясь об условиях в грузовом контейнере. Пока непонятно, задохнулись люди или замерзли, отмечает .