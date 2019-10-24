В Москве в четверг суд рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении срока содержания под стражей Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже, - гражданину США, Ирландии и Канады, а также поданному Великобритании.
В Москве в четверг суд рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении срока содержания под стражей Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже, — гражданину США, Ирландии и Канады, а также поданному Великобритании.
Следствие просит продлить срок ареста Уилану до 29 декабря.
Во вторник Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, призывающую российские власти предоставить доказательства виновности Уилана или освободить его.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года; его схватили во время шпионской акции.
Американское посольство в Москве и ранее призывало отпустить Уилана. В ответ на это МИД России призвал отпустить россиян, сидящих в американских тюрьмах по ложным обвинениям, включая Бута, Бутину и Ярошенко, напомнив, что Уилана поймали с поличным: на флешке, бывшей при нем в момент задержания, хранились сведения, составляющие гостайну. Сам Уилан не признает вины. По его словам, он приехал в Москву по приглашению на свадьбу.