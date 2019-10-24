За два года она заработала на своём «деле» около 100 тысяч рублей

Расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя из Александровского района подошло к концу. Женщине предъявлено обвинение в получении взятки и мошенничестве, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.В течение двух лет судебный пристав за деньги разрешала нарушителям и должникам распоряжаться конфискованным имуществом и выезжать за пределы РФ, зная, что такие запреты отменять недопустимо. За это время она заработала на своём «деле» около 100 тысяч рублей.20 июня в отношении судебного пристава возбудили уголовное дело, она была уволена с должности. Женщина признала свою вину. Дело было передано в прокуратуру для утверждения обвинения и передачи в суд.