Телеведущая опубликовала в Инстаграм трогательный ролик с двухлетним наследником Платоном. На кадрах Ксения Собчак с малышом занимаются рисованием.

Телеведущая опубликовала в"Инстаграм" трогательный ролик с двухлетним наследником Платоном. На кадрах КсенияСобчак с малышом занимаются рисованием."Маму нарисовали, Платона нарисовали, кого еще хочешь?", – спрашивает светская львица мальчика. СынКсении Собчак и Максима Виторгана заявил, что добавит на картину любимогопапу и старших брата с сестрой – 19-летнего Данилаи 23-летнюю Полину, сообщаетНарисунке Ксения Собчак оказались с бывшим мужем вместе. При этом пользователи соцсетис сарказмом отметили – новому супругу телезвезды, режиссеру КонстантинуБогомолову и возлюбленной Виторгана, актрисе Нино Нинидзе, места не оказалось.Вместе с тем, многиефолловеры отмечают, что после развода и Максим Виторган сохранилихорошие отношения ради общего ребенка. Они оказывают ему заботу и внимание,стараясь оградить его от ненужных переживаний.