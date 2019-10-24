Телеведущая опубликовала в
Инстаграм трогательный ролик с двухлетним наследником Платоном. На кадрах Ксения
Собчак с малышом занимаются рисованием.
Телеведущая опубликовала в
"Инстаграм" трогательный ролик с двухлетним наследником Платоном. На кадрах Ксения
Собчак с малышом занимаются рисованием.
"Маму нарисовали, Платона нарисовали, кого еще хочешь?", – спрашивает светская львица мальчика. Сын
Ксении Собчак и Максима Виторгана заявил, что добавит на картину любимого
папу и старших брата с сестрой – 19-летнего Данила
и 23-летнюю Полину, сообщает
На
рисунке Ксения Собчак оказались с бывшим мужем вместе. При этом пользователи соцсети
с сарказмом отметили – новому супругу телезвезды, режиссеру Константину
Богомолову и возлюбленной Виторгана, актрисе Нино Нинидзе, места не оказалось.
Вместе с тем, многие
фолловеры отмечают, что после развода и Максим Виторган сохранили
хорошие отношения ради общего ребенка. Они оказывают ему заботу и внимание,
стараясь оградить его от ненужных переживаний.