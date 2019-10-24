Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту Толмачево отказали в перелете в Таиланд.

Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.То, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, стало очевидно во время посадки в самолет. Они вели себя агрессивно. Нецензурно разговаривали и все время пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Экипаж принял решение в самолет дебоширов не сажать, а вызвать полицию, передает "Россия 24"."Полицейские задержали дебоширов. В присутствии понятых правонарушители не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции. От прохождения медицинского освидетельствования они отказались. В отношении задержанных жителей города Омска составлены протоколы об административном правонарушении", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.