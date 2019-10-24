Завершился второй матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Тампа-Бэй Лайтнинг со счетом 3:2 нанесла поражение Питсбург Пингвинз 3:2. Ворота победителей защищал Андрей Василевский.

Завершился второй матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 3:2 нанесла поражение "Питтсбург Пингвинз" 3:2. Ворота победителей защищал Андрей Василевский."Молнии" первыми добились успеха, потом пропустили две. Но победа в итоге осталась за "Тампа-Бэй" – 3:2. У "пингвинов" по-прежнему не играет травмированный Евгений Малкин.Вратарь "молний" Андрей Василевский парировал 37 бросков. Лучший бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров сделал голевую передачу, когда "Тампа" забрасывала первую шайбу. Защитник Михаил Сергачев результативных действий не совершил.