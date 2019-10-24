Телеведущая Ксения Бородина ошарашила поклонников новым заявлением. Оказывается, у нее только в неделю находится по три брата или сестры.

Телеведущая Ксения Бородина ошарашила поклонников новым заявлением. Оказывается, у нее только в неделю находится по три брата или сестры.Все началось с того, что популярный блогер Елизавета Фролова внезапно объявила себя сестрой знаменитости. Видимо, из-за внешнего сходства с Ксенией девушку начали забрасывать вопросами, на которые она все-таки ответила посредством своей странички в социальной сети "Инстаграм".Уже не получится, наверное, это скрывать...Но я не общалась с этим человеком долгое время, так как мне было отказано в помощи (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – рассказала вероятная тайная сестра звезды отечественного шоу-бизнеса. Стоит отметить, что внешнее сходство двух медийных личностей действительно очевидно – Елизавеста носит такую же прическу да и в целом черты лица схожи.Тем не менее, Бородина полностью опровергает эти слухи. Когда фотографии молодой блогерши облетели весь российский интернет, поклонники телеведущей забеспокоились – уж не пиарится ли на ее честном имени девочка, что хочет славы? На вопросы подписчиков знаменитость ответила категоричным "нет". Оказалось, что Фролова не является кровной родственницей ведущей.21 Сен 2019 в 5:07 PDT"Я знать не знаю, кто это, у меня таких братьев и сестер по три штуки в неделю", – высказалась Ксения в своих сториз на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Видимо, к подобным инцидентам Бородина действительно относится уже даже не со злостью, а с юмором, т.к. текст публикации она сопроводила смайликами.