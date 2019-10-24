Гастроэтеролог Марии Бадалян заявила о вреде кофе по утрам, если пить его натощак. По словам врача, это может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом, пишет . Врач ..

Гастроэтеролог Марии Бадалян заявила о вреде кофе по утрам, если пить его натощак. По словам врача, это может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом, пишет .Врач поясняет, что сначала необходимо "запускать" желчный пузырь – тут могут подойти бананы, мюсли или каша. Кроме того, кофе вредит нервной системе. Особенно опасен этот бодрящий напиток для тех, кто расположен к гипертонии, поскольку употребление кофе может привести к инфаркту или инсульту, добавляет