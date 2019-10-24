Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование парламента лидеру оппозиционного блока Кахоль-Лаван Бени Ганцу. Он уже начал проводить консультации с партнерами, сообщили в штабе политика.

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование парламента лидеру оппозиционного блока "Кахоль лаван" Бени Ганцу. Он уже начал проводить консультации с партнерами, сообщили в штабе политика.Если усилия Ганца увенчаются успехом, правительство впервые за десять лет будет возглавлять не Биньямин Нетаньяху, который ранее не сумел сформировать коалицию.Теперь у Ганца есть 28 дней, иначе Израиль могут ждать новые парламентские выборы, сообщает телеканал "Россия 24".