Водитель легковушки чудом выжил после инцидента в Киржаче

Удивительный случай произошёл на дороге в Киржаче. Водитель легковушки чудом уцелел, едва не столкнувшись с фурой, на большой скорости вылетевшей на встречную полосу движения.Видео появилось в группе «Подслушано во Владимире» и сразу же собрало сотни комментариев жителей области, шокированных удачным стечением обстоятельств, по которому водитель большегруза успел затормозить и развернуться, чтобы не врезаться в автора видео. Остаётся лишь гадать, что могло бы произойти, если бы не расторопность водителя.В комментариях также отметили невозмутимость водителя, регистратор которого и заснял происшествие. Несмотря на стремительно приближающуюся многотонную фуру, он не издал ни звука, а как только всё обошлось, спокойно поехал дальше.