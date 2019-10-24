Большегруз развернуло поперек дороги, прямо перед притормозившим не переходе автомобилем

Пользователи обсуждают кадры из Киржача. Происшествие на трассе в черте города. И удивляются самообладанию водителя.Все произошло на двухполосной дороге.Автомобилист, соблюдая режим, едет по правой полосе. Спустя время на встречную полосу неожиданно вылетает фура. Совершает резкий разворот и едва не задевает авто автора видео, остановившись на зебре. За всё время автор не проронил ни слова. А потом также спокойно объехал большегруз. Ролик под названием "Вся жизнь перед глазами" уже набрал свыше 27 с половиной тысяч просмотров. А пользователи активно комментируют киржачские кадры."Кем нужно быть, чтобы не издать ни звука, когда на тебя катится несколько тонн"?"Гвозди бы делать из этих людей".