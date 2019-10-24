Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент вопрос о преемнике президента России Владимира Путина не обсуждается, поскольку до выборов еще далеко, ..

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент вопрос о преемнике президента России Владимира Путина не обсуждается, поскольку до выборов еще далеко, сообщает .Песков признался, что сейчас об этом "никто не думает", а занимается напряженной работой. Как уточняется, таким образом он ответил на вопрос, сколько возможных преемников Путина есть в данный момент. Ему также задали вопрос о том, рассматривает ли для себя президент какой-то предельный возраст для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью, добавляет .