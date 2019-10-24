За предоставление торговой точки на рынке он просил 340 тысяч рублей

В отношении депутата Совета народных депутатов муромского округа Виктора Павлова возбудили уголовное дело. Депутат подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщают в СледКоме РФ по Владимирской области.По версии следствия, депутат, являющийся директором «Рынка», потребовал с предпринимателя более 340 тысяч рублей за торговое место на территории. 4 октября предприниматель дал требуемую сумму Павлову, взамен на что тот пообещал разобраться с торговой точкой.Сейчас следователи устанавливают информации о преступлении, а также выясняют всю подноготную депутата. В случае, если его вина будет доказана, Павлову грозит штраф до 3 млн рублей, а также запрет занимать должность на несколько лет.