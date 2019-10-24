В Париже открывается выставка, посвященная 500-летию со дня смерти величайшего мастера эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи. Работы для экспозиции собирали по всему миру - из Санкт-Петербурга на выставку приехала Мадонна Бенуа.

В Париже открывается выставка, посвященная 500-летию со дня смерти величайшего мастера эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи. Работы для экспозиции собирали по всему миру — из Санкт-Петербурга на выставку приехала "Мадонна Бенуа".С Эрмитажем Лувр договорился без проблем, а вот с итальянскими коллегами не обошлось без скандала. Венеция до последнего отказывалась предоставить картину "Витрувианский человек". Причина в том, что ранее власти Франции не дали разрешения на отправку в Италию "Джоконды" да Винчи, чтобы и там смогли с размахом отметить юбилей художника. Тем не менее отправить "Витрувианского человека" в Париж пришлось по решению суда.Мона Лизы в юбилейной экспозиции не будет, она останется на своем месте под пуленепробиваемым стеклом. Зато посетители выставки смогут рассмотреть детали Джоконды благодаря проекту дополненной реальности, сообщает телеканал "Россия 24".