В Подмосковье сотрудники полиции пресекли деятельность цеха по производству поддельного алкоголя на территории промышленной зоны. Стражи порядка обнаружили 45 тысяч бутылок с готовой фальсифицированной алкогольной продукцией на сумму более 1 миллиона рублей.

В Подмосковье сотрудники полиции пресекли деятельность цеха по производству поддельного алкоголя на территории промышленной зоны. Стражи порядка обнаружили 45 тысяч бутылок с готовой фальсифицированной алкогольной продукцией на сумму более 1 миллиона рублей, передает ТАСС.Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, подпольный цех располагался на территории промышленной зоны в деревне Юрово Раменского района. Кроме готовой фальсифицированной продукции, обнаружено более 5 тысяч пятилитровых пластиковых канистр с этиловым спиртом, 6 пластиковых емкостей по 10 кубометров с готовой для розлива спиртосодержащей жидкостью, коробки с пробками, пустая стеклотара, множество рулонов этикеток с наименованиями различных марок водки.В момент проверки в цехе находились 14 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа, в антисанитарных условиях разливавших алкоголь без лицензии. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Возбуждено уголовное дело, работа цеха прекращена. Ведется следствие.