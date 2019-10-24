В 2020 году в поликлиники Москвы будут приняты на работу дополнительно 500 новых сотрудников, во время заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Речь идет об узких специалистах.

В 2020 году в поликлиники Москвы будут приняты на работу дополнительно 500 новых сотрудников, во время заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Речь идет об узких специалистах.В течение трех лет Москва переходит на новый стандарт для поликлиник, который включает в себя и стандарт штатного расписания, и стандарт комплектации кадров медицинского учреждения. Изменений стоит ждать уже в самое ближайшее время."В каждом здании московской поликлиники уже с начала следующего года должны быть, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов. Они берут на себя 80% и более от всего потока обращающихся", – рассказал Алексей Хрипун.Руководитель департамента здравоохранения города Москвы отметил, что на некоторых позициях узких специалистов – кардиолога, невролога, эндокринолога – есть вакансии. "Мы эти вакансии закроем, надеюсь, до конца этого года. В наших планах принять около 500 врачей", – подчеркнул Хрипун.Он добавил, что за последние два года число врачей в Москве увеличилось на две тысячи. Кроме того, в столице особое внимание уделяется качеству медицинского обслуживания и квалификации сотрудников. В частности, в 2019 году в городе стартовал проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих на работу в столичные поликлиники.10 Июл 2019 в 4:07 PDTКроме наличия высшего образования и опыта работы по специальности кандидату необходимо пройти специальное тестирование профессиональных знаний, получить оценку практических навыков и продемонстрировать решение ситуационных задач по своей специальности. После этого он получит оценку профессионального медицинского сообщества Москвы и рекомендацию к трудоустройству.Напомним, комиссии Мосгордумы рекомендовали городскому парламенту принять в первом чтении проект бюджета столицы на 2020 год. Он предусматривает увеличение финансирования ключевых направлений, включая здравоохранение, а также социальную поддержку и образование.