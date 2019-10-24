Военный комиссар областного центра Виктор Молоданов отметил, что план по призыву выполнен на 100%.

Итоги весеннего призыва на военную службу подвели сегодня на заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку Совета народных депутатов Владимира.Военный комиссар областного центра Виктор Молоданов отметил, что план по призыву выполнен на 100%. Среди проблем в весенней призывной кампании-2019 года Виктор Молоданов отметил слабое взаимодействие с органами здравоохранения по выделению врачей-специалистов в медицинские комиссии. Присутствующий на заседании замдиректора областного департамента здравоохранения Анатолий Уколов сказал, что такая ситуация, по его мнению, происходит из-за весомой разницы в оплате труда специалистов, работающих в поликлинике и в рамках призывной комиссии. По статистике средняя зарплата составляет 34 тыс. руб., а по Указам Президента должна быть около 60 тыс. руб. Если бы договор заключался не по должностной ставке, а по дорожной карте, то была бы очередь из врачей.Депутаты заняли жесткую позицию касаемо нехватки врачей и несогласованности действий с департаментом. «Вопрос должен быть решен здесь и сейчас, иначе в следующем отчетном периоде будут эти же проблемы» — прокомментировал ситуацию депутат Дмитрий Осипов.На комитете было принято решение провести рабочее совещание представителей военкомата и департамента здравоохранения и обсудить проблемы и пути их решения. Сообщается на .