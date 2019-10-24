В рамках дискуссионного клуба Призма: Эрланген-Владимир и Ассоциации Совет муниципальных образований Владимирской области обсудили проблему утилизации отходов.

Опыт коллег из Германии. В рамках дискуссионного клуба "Призма: Эрланген-Владимир" и Ассоциации "Совет муниципальных образований Владимирской области" обсудили проблему утилизации отходов.Получить электричество из мусора, удобрение для огорода - из привычной еды. Многим это кажется нереальным. В Германии так делают уже 30 лет! На семинаре-практикуме в филиале РАНХиГС обсудили проблему сбора и утилизации мусора.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области: «На сегодняшний день наша российская сторона заинтересована в том, чтобы эта проблема начала решаться. На государственном уровне принимаются очень серьезные решения и очень важно, чтобы все участники этих отношений понимали, что от них требуется».В Германии сортировка отходов вписана в экономику страны. Чем правильнее собран мусор - тем больше процент переработки. Так, из чистых листов сделают тетради, а испачканную бумагу - просто сожгут. Сортировка зависит от каждого человека и прописана в законах, на улицах стоят различные контейнеры: для органических отходов, бумаги, картона, пластика, металла и даже электронных приборов. Но так было не всегда.Маркус Редель, представитель администрации г. Эрлангена по вопросам переработки мусора и очистки улиц: «В Германии проблема с мусором еще 30-40 лет назад была не намного лучше, чем сейчас в России. И у нас появился в течение этих лет очень хороший опыт. Ключевым моментом является сбор того мусора, который может быть переработан для дальнейшего ресайклинга. Тот мусор, который не подлежит переработке, его надо обеззараживать и сжигать таким образом, чтобы он не наносил вреда окружающей среде».Оценить заграничный опыт особенно важно. Тем более, в мусорную реформу 33 регион входит с опозданием. Получить ценные советы по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов собрались главы городов и районов области.Евгений Рычков, глава округа Муром: «Много аспектов проблемы. Хотели бы не только, скажем так, поделиться своим опытом, но и послушать, как это делают в Германии. Найти что-то общее, сделать для себя какие-то выводы и применить уже на своих территориях».Решить проблему поможет вторичное использование отходов с максимальной пользой - доказывает опыт немецких ученых. Однако, нужно не просто правильно сортировать и утилизировать мусор, но и не допускать его нового бесконтрольного появления. Подход к "мусорному вопросу" должен быть "умным".Ольга Павловская, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»