В самолете, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался младенец. Известно, что мальчик родился недоношенным и имел врожденный порок сердца. По данным , ..

В самолете, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался младенец. Известно, что мальчик родился недоношенным и имел врожденный порок сердца.По данным , ребенка планировали прооперировать в сосудистом центре Хабаровска. Однако до больницы малыш так и не добрался. Уточняется, что в самолете у младенца было несколько сердечных приступов. Он умер за 20 минут до посадки.