В самолете, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался младенец. Известно, что мальчик родился недоношенным и имел врожденный порок сердца.
По данным , ..
В самолете, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался младенец. Известно, что мальчик родился недоношенным и имел врожденный порок сердца.
По данным , ребенка планировали прооперировать в сосудистом центре Хабаровска. Однако до больницы малыш так и не добрался. Уточняется, что в самолете у младенца было несколько сердечных приступов. Он умер за 20 минут до посадки.