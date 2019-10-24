Сегодня, 24 октября, годовщина свадьбы певицы Юлии Савичевой и композитора Александра Аршинова. Молодые люди поженились ровно пять лет назад.

Сегодня, 24 октября, годовщина свадьбы певицы Юлии Савичевой и композитора Александра Аршинова. Молодые люди поженились ровно пять лет назад.В честь этого знаменательного события исполнительница опубликовала на своей личной странице в "Инстаграм" архивный свадебный ролик. Звезда заявила, что в отличие от других девушек, спокойно относится к торжественным церемониям бракосочетания и штампу в паспорте. Для них с супругом было важно прежде всего собрать вместе родственников и близких друзей. Поэтому она от души поблагодарила всех, кто в тот день был рядом."Собрать такое количество друзей вместе – дорогого стоит!" – призналась артистка.Напомним, праздник влюбленные устроили в VEGAS Крокус Сити. Среди гостей было огромное количество звезд российского шоу-бизнеса, а в качестве ведущих – Лера Кудрявцева и Александр Анатольевич.