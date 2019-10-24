Находясь в отпуске, он готов был за взятку закрыть глаза на грубое нарушение

В Вязниках бывший сотрудник ГИБДД услышал приговор суда по обвинению в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, сообщает Прокуратура по Владимирской области.14 февраля, бывший сотрудник ГИБДД по Вязниковскому району предложил местному жителю сделку, по которой полицейский бы «закрыл глаза» на его грубое нарушение правил дорожного движения, а именно оставление места ДТП. За эту «услугу» он потребовал 15 тысяч рублей.Примечательно, что сам сотрудник в этот момент находился в отпуске, а уголовное дело находилось у другого инспектора. Благодаря слаженным действиям сотрудников собственной безопасности УМВД России по Владимирской области, преступление не удалось довести до конца.«Инспектор был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД», - добавили в ведомстве.Суд признал бывшего сотрудника ГИБДД виновным и назначил штраф 150 тысяч рублей, а также запрет занимать схожую должность на 2 года.