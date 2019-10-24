За свои услуги бывший сотрудник правоохранительных органов затребовал 15 000 руб.

Используя служебное положение, инспектор по розыску транспортных средств дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, пообещал не заводить дело на жителя Вязниковского района, который обвинялся в том, что скрылся с места ДТП. За свои услуги бывший сотрудник правоохранительных органов затребовал 15 000 руб. При том, что сам он в это время находился в отпуске и делом нарушителя заниматься вовсе не собирался. Сделка сорвалась. Сотрудники собственной безопасности УМВД области вовремя пресекли готовящееся преступление.Учитывая тяжесть совершенного преступления и данные, характеризующие личность, подсудимому назначено основное наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. В качестве дополнительного наказания назначен запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года, сообщает прокуратура областиПресс-служба УМВД области комментирует: "Инспектор был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД."