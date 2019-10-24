Организаторы Национальной хоккейной лиги на своем официальном сайте огласили имена лучших хоккеистов минувшего игрового дня в регулярном чемпионате. Статус первой звезды дня получил российский вратарь Тампы-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский.

Организаторы Национальной хоккейной лиги на своем официальном сайте огласили имена лучших хоккеистов минувшего игрового дня в регулярном чемпионате. Статус первой звезды дня получил российский вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский.В матче против "Питтсбург Пингвинз", завершившемся победой "молний" со счетом 3:2, Василевский стал одним из главных авторов успеха. Он отразил сразу 37 бросков по своим воротам.Второй звездой признан одноклубник Василевского Виктор Хедман. На последней минуте он забил в ворота "Пингвинз" решающую шайбу и принес "Тампе" победу.Тройку лучших хоккеистов дня замкнул Энтони Дюклер из "Оттавы Сенаторз". В минувшем матче против "Детройт Ред Уингз" он стал автором двух забитых голов и помог своему клубу победить со счетом 5:2.