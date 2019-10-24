Певица поделилась секретами в ютуб-шоу Бар в большом городе. Любовь Успенская рассказала о моментах, за которые ей немного стыдно.

Певица поделилась секретами в ютуб-шоу "Бар в большом городе".Любовь Успенская рассказала о моментах, за которые ей немного стыдно.Звезда шансона призналась, что недавно после застолья сприятельницей села за руль. В результате Любовь Успенская снесла два забора."Ко мне пришла моя подруга Слава – певица, мы соседи, набухалисьс ней. Я говорю: "ты не пойдешь, я тебя отвезу на машине". Я села за рульнового автомобиля моей дочки. Забыла, что у меня сзади забор и еще ворота. И совсей скорости въехала задом в эти заборы. А подъезжаю к Славиному дому иврезаюсь в ее забор. Их охрана это увидела. Мы зашли к ней домой", – поделиласьвокалистка.Артистка поведала, что они поехали в дом к певице Славетак как в ее особняке больше не было алкоголя. Также Успенская сообщила, что вовремя этой встречи она и ее приятельница играли на телефоне в игру "Кто хочет стать миллионером",По словам , Слава, несмотря на алкогольное опьянение, ответила навсе вопросы правильно.4 Окт 2019 в 12:13 PDTПосле звезда рассказала, как много лет назад, еще будучиребенком, отвадила извращенца от окон своего дома. Будущая звезда была оченьсмелой девочкой."Первый этаж, дома родителей нет. Вечер. И я слышу, кто-тостонет. Я выглядываю в окно. Стоит и дрочит. Я пошла, взяла кипяток чайник и вылилана него. Он так орал и убежал. Слава богу, после этого больше никогда под моимокном не стоял", – поделилась.