Певица поделилась секретами в ютуб-шоу Бар в большом городе.
Любовь Успенская рассказала о моментах, за которые ей немного стыдно.
Певица поделилась секретами в ютуб-шоу "Бар в большом городе".
Любовь Успенская рассказала о моментах, за которые ей немного стыдно.
Звезда шансона призналась, что недавно после застолья с
приятельницей села за руль. В результате Любовь Успенская снесла два забора.
"Ко мне пришла моя подруга Слава – певица, мы соседи, набухались
с ней. Я говорю: "ты не пойдешь, я тебя отвезу на машине". Я села за руль
нового автомобиля моей дочки. Забыла, что у меня сзади забор и еще ворота. И со
всей скорости въехала задом в эти заборы. А подъезжаю к Славиному дому и
врезаюсь в ее забор. Их охрана это увидела. Мы зашли к ней домой", – поделилась
вокалистка.
Артистка поведала, что они поехали в дом к певице Славе
так как в ее особняке больше не было алкоголя. Также Успенская сообщила, что во
время этой встречи она и ее приятельница играли на телефоне в игру "Кто хочет стать миллионером",
По словам , Слава, несмотря на алкогольное опьянение, ответила на
все вопросы правильно.
4 Окт 2019 в 12:13 PDT
После звезда рассказала, как много лет назад, еще будучи
ребенком, отвадила извращенца от окон своего дома. Будущая звезда была очень
смелой девочкой.
"Первый этаж, дома родителей нет. Вечер. И я слышу, кто-то
стонет. Я выглядываю в окно. Стоит и дрочит. Я пошла, взяла кипяток чайник и вылила
на него. Он так орал и убежал. Слава богу, после этого больше никогда под моим
окном не стоял", – поделилась.