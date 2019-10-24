Телеведущая Виктория Боня страдает от чрезмерной худобы, которая уже превратилась в болезненную. Светская львица очень переживает и уже почти отчаялась из-за бесконечных попыток набрать вес.

Телеведущая Виктория Боня страдает от чрезмерной худобы, которая уже превратилась в болезненную. Светская львица очень переживает и уже почти отчаялась из-за бесконечных попыток набрать вес.Накануне модель снова заговорила об этой проблеме в прямом эфире, который она проводила в Сторис в своем Инстаграме. Она заявила, что после того, как взглянула на себя в зеркало, ужасно расстроилась."Если честно, у меня депрессия была два дня. Посмотрела на себя – какая я тощая, что мне делать? Не понимаю, как мне быть", – искала сочувствия у поклонников расстроенная Виктория.По словам Бони, она перепробовала уже все возможные средства. Инстадива сидела на "поправительных" диетах и регулярно выполняла упражнения для набора массы, но так и не увидела заветной прибавки в весе."Только беременность меня спасет, только тогда я смогу поправиться", – ошарашила своим заявлением звезда.Тем не менее, пока непонятно, кого Виктория видит отцом второго ребенка. Сейчас о ее личной жизни ничего не известно. Либо актриса так тщательно скрывает возлюбленного, либо его и в помине нет.23 Окт 2019 в 12:21 PDTК слову, фанаты тоже замечают, что ведущая сильно похудела. Но они все-равно всеми силами стараются приободрить модель. "Правда очень похудела, но красивая как всегда", – поддержала Боню пользователь Сети.