Перечень «100 лучших муниципалитетов России 2018 года» был представлен в Сочи, на форуме «Развитие территорий – технологии будущего».

Конкурс «100 лучших муниципалитетов России по оценке КРМС» (Клуба руководителей муниципальной сферы) - это негосударственный смотр успехов муниципального развития.Чтобы попасть в число участников конкурса, надо проявить «динамизм, открытость зримое стремление муниципалитета, как экосистемы и инфраструктурного комплекса, к развитию и успеху»При составлении рейтинга учитывались основные показатели экономического, инвестиционного, инфраструктурного и хозяйственного развития, а также вовлеченность жителей в работу по развитию города. Как подчеркивают организаторы конкурса, он оценивает не работу органов власти, а успехи муниципалитета и его жителей. Конкурс КРМС предоставляет возможность привлечь внимание туристов и инвесторов, создать новые возможности для развития. Он проводится на безвозмездной основе, а информационной базой для работы экспертов служат данные открытых источников, сообщается на