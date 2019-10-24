и убрать железные конструкции - добровольно или принудительно, но с дальнейшей оплатой услуг демонтажа - решать им самим

Администрация Фрунзенского района города Владимира готова принудительно демонтировать более двух десятков гаражей в районе дома № 61А на улице Мира и ул. Северной в районе д. 1-а. Здесь планируется построить Рпенский проезд. Информация опубликована на Чиновники в очередной раз предупреждают владельцев железных конструкций о необходимости освободить земельные участки, находящиеся в государственной собственности. И предлагают убрать гаражи добровольно, в противном случае демонтаж пройдет без ведома владельцев и гражданам придется компенсировать стоимость работ.Получить дополнительную информацию можно в администрации района на улице Добросельской, 175 или по телефону — 41 47 85."Радио России-Владимир"