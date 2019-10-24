Это поможет быстрее переселить жителей.

Строительство высокоэтажных домов в рамках программы реновации связано с необходимостью быстрее переселить жителей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.В некоторых районах высотность будущих домов будет превышать среднюю этажность, о которой городские власти заявляли в начале программы. Так, например, в Бутырском районе проектами реновации допускается строительство жилых домов высотой 135 м. Увеличение этажности домов уже вызывало недовольство со стороны горожан."Подход банально простой. Если жители не согласны, мы показываем количество стартовых домов и сроки их переселения. Если жители говорят: "Не стройте здесь "старты", мы готовы здесь жить еще 15 лет и не переезжать, давайте пересматривать решения!" Вопрос плотности и этажности прямо связан с волной переселения. Чем больше квартир на участке мы построим, тем быстрее расселим район", - рассказал Марат Хуснуллин, чьи слова приводят РИА Новости.Само строительство высоток, по словам вице-мэра, вынужденная мера: чем больше этажность, тем более экономически невыгоден проект.Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее включено 5173 дома. Сейчас в строительстве находится 136 домов, еще 61 дом — в стадии проектирования.