Название для улицы выбирали всем Яндекс дата-центром

Новая улица и две остановки общественного транспорта появились во Владимире. Теперь подъезд к «Яндекс» дата-центру называется улица Поисковая, сообщил заместитель сити-менеджера города Владимира Сергей Сысуев.По словам Сысуева, назвать улицу именно там решили в самом «Яндексе», пускай и не единогласно. Улица Поисковая получила именно такое название из-за того, что основное назначение «Яндекса» - поиск информации в интернете.Помимо улицы, во Владимире появились две новых остановки общественного транспорта, одна из которых образовалась в процессе удлинения автобусного маршрута №55. Теперь этот автобус будет ходить на 3 км дальше, а конечная остановка переместилась из деревни Шелепово в деревню Злобино. Остановку так и назвали – «Злобино». Второй пункт высадки пассажиров расположился на улице Мещерской, так как рядом находится завод ЖБИ, остановка получила его имя.