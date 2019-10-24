Диктант проводится с целью популяризации географических знаний

Ежегодная международная просветительская акция "Географический диктант" состоится 27 октября 2019 года в 12:00 по местному времени во всех субъектах Российской Федерации и за рубежом на специально подготовленных площадках.Организатором Диктанта является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» (далее — РГО, Общество).Диктант проводится с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России.Задачами Диктанта являются:— предоставление возможности жителям России и зарубежных стран принять участие в интеллектуальном соревновании по географии и узнать свой результат;— мотивация различных слоев населения к изучению географии родной страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного человека;— привлечение интереса к России и распространение достоверной информации о ней за рубежом;— привлечение внимания средств массовой информации к вопросу популяризации географии.Во Владимире организовано 7 площадок для написания Географического диктанта:1. г. Владимир, проспект Строителей, д. 11 (корпус №7 ВлГУ - 300 посадочных мест) - главная площадка диктанта.2. г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27 (Владимирский авиамеханический колледж) - 25 посадочных мест.3. г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 6 (Владимирский строительный колледж) - 90 посадочных мест.4. г. Владимир, ул. Воровского, д. 16 (ВФ Российского университета кооперации) - 100 посадочных мест.5. г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 13 (Владимирский педагогический колледж) - 25 посадочных мест. Площадка закрытого типа, для написания диктанта на этой площадке необходимо предварительно подтвердить своё присутствие по телефону 8 (4922) 53-98-75, Куликова Ольга Александровна.6. г. Владимир, ул. Горького, д. 57 (ГБУКВО Владимирская Областная Специальная «Библиотека для слепых») - 25 посадочных мест.7. г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, д. 10 (школа №47) - 80 посадочных мест.Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.Диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов по зрению, один вариант для проведения Диктанта онлайн и один демонстрационный вариант. Все варианты составляются на двух языках — русском и английском — и равны по степени сложности.Вариант Диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.Время для написания диктанта составляет 45 минут.В день проведения Диктанта для всех, кто не может лично присутствовать на площадках, предусматривается возможность написания Диктанта онлайн. Доступ к написанию Диктанта онлайн на сайте Диктанта открывается 27 октября в 14:00 по московскому времени.Ведущим мероприятия на главной площадке (корпус №7 ВлГУ) выступит руководитель официальной лиги КВН «Владимирская Русь», председатель Владимирской региональной общественной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», президент Владимирской шахматной Федерации, эксперт Молодёжного клуба РГО Владимир, Роман Сергеевич Александров!Перед проведением диктанта (с 11:00) будет организована площадка Молодёжного клуба РГО (далее - МК РГО), где каждый сможет узнать о деятельности МК РГО во Владимирской области: Вы узнаете об участии наших активистов в профильных сменах РГО в лагерях "Артек", "Орлёнок", "Смена", экспедициях и участии в эколого-просветительских лагерях РГО на территории России. Самые маленькие участники смогут поиграть в настольные игры "Мемори" по мотивам фотоконкурса "Самая красивая страна", потренироваться в сборе на время спилс-карты РФ и Владимирской области.Каждый участник диктанта сможет написать заявление на вступление в Молодёжный клуб РГО - анкеты будут у наших волонтёров.Бессменным партнёром Географического диктанта выступит ИЦАЭ Владимира, который уже подготовил подарки для участников "разминочного" тура, который пройдёт перед проведением диктанта.Ждём Вас на нашей главной площадке по адресу: г. Владимир, пр-т Строителей, д. 11 (корпус №7 ВлГУ) с 11:00.Начало диктанта в 12:00.При себе иметь отличное настроение, паспорт (либо студенческий билет ВлГУ) и ручку для заполнения бланков.