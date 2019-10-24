Рядом с «утопленником» никого не обнаружено.

Фото автомобиля (точнее его крыши) выложено накануне в соцсетях. Высказываются предположения, что автомобиль ехал по дороге Юрьев-Польский – Кольчугино и слетел в воду потому что водитель отвлекся на телефон. Рядом с «утопленником» никого не обнаружено. Обстоятельства происшествия уточняются