Шестнадцатиэтажная общага, ночь, лето, сессия, тишина. Все что-то учат или спят. В четыре утра с оглушительным треском открывается одно окно и два мощных мужских голоса громко орут на известный мотив с глубоким чувством:
- А нам все по фиг, нам все по фиг, нам все по фиг... Пошло все на-а фиг!
С тем же треском окно захлопывается. И снова тишина.
Через пять минут пение музыкальный этюд повторяется. Через десять - еще раз. И еще раз, и еще. В районе пяти кто-то не выдерживает и возмущено кричит:
- Вы бы лучше к экзаменам готовились, уроды!
В ответ - чрезвычайно довольный голос:
- А мы преподаватели!
еще анекдот!