В Муроме, в парке 50-летия Советской власти, ночью, молодой человек вырвал несколько декоративных туй, гортензий и подвернувшийся под руку куст можжевельника.

В Муроме, в парке 50-летия Советской власти, ночью, молодой человек вырвал несколько декоративных туй, гортензий и подвернувшийся под руку куст можжевельника. Общая сумма награбленного - 43 тыс. рублей. Правда похититель не учел, что в парке установлено видеонаблюдение.Летом этого года видеокамера помогла задержать туекрада во Владимире. 29-летний житель областного центра по ночам вырывал дорогие декоративные деревья с территорий магазинов и офисов, а днем продавал их на рынке. Всего он успел похитить 14 туй на сумму в 40 тысяч рублей