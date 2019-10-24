Автомобиль на улице Мира в Гусь-Хрустальном сгорел в сентябре этого года. По результатам проверки стало ясно, что это поджег.

Автомобиль на улице Мира в Гусь-Хрустальном сгорел в сентябре этого года. По результатам проверки стало ясно, что это поджег. Вскоре сотрудниками полиции был задержан и поджигатель, которым оказался 34-летний местный житель. Таким образом мужчина решил выместить злость на бывшую девушку. Тот факт, что автомобиль вовсе не ее, а ее мужа, тоже к слову бывшего, сыграл только на руку. Отвергнутый поклонник предположил, что мужчина является препятствием в их взаимоотношениях и решил уничтожить автомобиль «соперника».Автомобиль выгорел полностью. Против поджигателя возбуждено уголовное дело,