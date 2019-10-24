Ей предъявлено обвинение в получении взятки, мошенничестве, превышении должностных полномочий.

В Александрове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава. Ей предъявлено обвинение в получении взятки, мошенничестве, превышении должностных полномочий. Всего 7 эпизодов противоправной деятельности.По информации регионального следственного управления, в течение 2018 и 2019 годов пристав за незаконное вознаграждение отменяла должникам по кредитам и налогам запреты на распоряжение имуществом и выезд за границу. От заинтересованных лиц она получила около 100 тысяч рублей. После информирования руководства отдела судебных приставов о возбуждении уголовного дела решение об увольнении сотрудника было принято незамедлительно. Со службы обвиняемая уволена 20 июня этого года.