Они планируют посетить Владимирский хлебокомбинат

Депутаты Государственной думы по экономической политике, предпринимательству и промышленности планируют посетить Владимирскую область с рабочим визитом. Имена депутатов не уточняются, известно лишь, что их будет 29, сообщают в пресс-службе Администрации Владимирской области.Депутаты планируют встретиться с коллективом Владимирского хлебокомбината, недавно отметившего 90-летие, а также наведаться в ВлГУ и пообщаться с бизнесменами области.21 депутат комитета состоит в партии «Единая России», остальные – в Либерально-Демократической Партии России, Коммунистической Партии Российской Федерации и справедливороссов. Оставшиеся два депутата в партиях не состоят.