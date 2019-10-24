Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо провести работу над ошибками, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге. Он призвал уходить от двойных стандартов в международных отношениях и уважать традиции, культуру и историю других народов, а также двигаться по пути сближения законодательства.

Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо провести работу над ошибками, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге. Он призвал уходить от двойных стандартов в международных отношениях и уважать традиции, культуру и историю других народов, а также двигаться по пути сближения законодательства.Актуальные вопросы необходимо обсуждать на принциперавенства, который заложен в уставе Совета Европы, а также невмешательстве вдела государств и отсутствии двойных стандартов, отметил спикер. Только тогдаорганизация может быть эффективной, подчеркнул Володин.Но иногда слова расходятся с делом, с сожалением отметилпредседатель нижней палаты. С одной стороны, говорят о равенстве, с другой,допускаются двойные стандарты, заявил спикер. "К одним предъявляюткакие-то требования, к другим – нет. Призываю всех уйти от двойных стандартов, оттаких подходов. Они разрушают общий европейский дом", – обратился Володинк европейским законодателям.Общечеловеческие ценности должны быть защищены, подчеркнулВолодин. Вместе с тем нужно учитывать традиции, культуру и историю стран,отметил спикер. Неправильно стричь всех под одну гребенку, это приведет к новым конфликтам, уверен он."В годы холодной войны у Европы были одни вызовы. Сегодня —время построения общеевропейского дома и преодоления общих вызовов и угроз", -сказал Володин.Спикер Госдумы призвал к разработке модельногозаконодательства для противодействия терроризму и созданию единого спискатеррористических организаций, чтобы защитить граждан от угрозы со сторонырадикалов. Также важно сближать нормативно-правовую базу стран. "Было быправильно начать с тем, которые нас объединяют", – сказал парламентарий.Говоря об идее создания общеевропейского института истории, Володин призвал защитить память тех, кто сражался с фашизмом. Он напомнил, что Советский Союз понес самые большие потери среди стран – участницВторой мировой войны. С полей сражений не вернулись 27 миллионов граждан, подчеркнул спикер Госдумы.Он призвал страны Совета Европы прекратить надругательстванад могилами советских воинов. "Это решение, думаю, нам по силам", -отметил спикер.Законодатель пригласил коллег из других стран принятьучастие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,которые пройдут в следующем году. "Правильно было бы, чтобы мырассматривали этот праздник не как победу, а как дань памяти тем, кто осталсялежать в разных странах Европы, кто защищал мир от фашизма и дал намвозможность заседать здесь, в этом зале", – заключил спикер.