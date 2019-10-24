Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо провести работу над ошибками, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге. Он призвал уходить от двойных стандартов в международных отношениях и уважать традиции, культуру и историю других народов, а также двигаться по пути сближения законодательства.
Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо провести работу над ошибками, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге. Он призвал уходить от двойных стандартов в международных отношениях и уважать традиции, культуру и историю других народов, а также двигаться по пути сближения законодательства.
Актуальные вопросы необходимо обсуждать на принципе
равенства, который заложен в уставе Совета Европы, а также невмешательстве в
дела государств и отсутствии двойных стандартов, отметил спикер. Только тогда
организация может быть эффективной, подчеркнул Володин.
Но иногда слова расходятся с делом, с сожалением отметил
председатель нижней палаты. С одной стороны, говорят о равенстве, с другой,
допускаются двойные стандарты, заявил спикер. "К одним предъявляют
какие-то требования, к другим – нет. Призываю всех уйти от двойных стандартов, от
таких подходов. Они разрушают общий европейский дом", – обратился Володин
к европейским законодателям.
Общечеловеческие ценности должны быть защищены, подчеркнул
Володин. Вместе с тем нужно учитывать традиции, культуру и историю стран,
отметил спикер. Неправильно стричь всех под одну гребенку, это приведет к новым конфликтам, уверен он.
"В годы холодной войны у Европы были одни вызовы. Сегодня —
время построения общеевропейского дома и преодоления общих вызовов и угроз", -
сказал Володин.
Спикер Госдумы призвал к разработке модельного
законодательства для противодействия терроризму и созданию единого списка
террористических организаций, чтобы защитить граждан от угрозы со стороны
радикалов. Также важно сближать нормативно-правовую базу стран. "Было бы
правильно начать с тем, которые нас объединяют", – сказал парламентарий.
Говоря об идее создания общеевропейского института истории, Володин призвал защитить память тех, кто сражался с фашизмом. Он напомнил, что Советский Союз понес самые большие потери среди стран – участниц
Второй мировой войны. С полей сражений не вернулись 27 миллионов граждан, подчеркнул спикер Госдумы.
Он призвал страны Совета Европы прекратить надругательства
над могилами советских воинов. "Это решение, думаю, нам по силам", -
отметил спикер.
Законодатель пригласил коллег из других стран принять
участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
которые пройдут в следующем году. "Правильно было бы, чтобы мы
рассматривали этот праздник не как победу, а как дань памяти тем, кто остался
лежать в разных странах Европы, кто защищал мир от фашизма и дал нам
возможность заседать здесь, в этом зале", – заключил спикер.