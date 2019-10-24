Анна Самохина была одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Артистка умерла в 2010 году в возрасте 47 лет от рака желудка. По словам друга знаменитости, Самохина, скрывая свой диагноз даже от близких, лишила себя шанса на выздоровление.

Анна Самохина была одной из самых красивых актрисотечественного кинематографа. Артистка умерла в 2010 году в возрасте 47 лет от ракажелудка. По словам друга знаменитости, Самохина, скрывая свой диагноз даже отблизких, лишила себя шанса на выздоровление.Продюсер Константин Кулешов называет себя лучшим другом АнныСамохиной. Артистка была крестной матерью его детей. Между тем о страшнойболезни подруги он узнал чуть ли не последним."Я абсолютно случайно узнал от нашей общей подруги актрисы,которая играла с ней в спектакле "Виновник торжества" во втором составе, что Анялежит в онкологическом центре", – рассказал продюсер в студии "Пусть говорят".По словам Кулешова, у Самохиной был один из самых агрессивныхвидов рака – саркома. "Она в ноябре узнала, что она больна и 8 февраля она ужеумерла. Буквально через три месяца", – с горечью сообщил продюсер.Константин Кулешов считает, что артистка сделала большуюошибку, не заявив о своем диагнозе публично. Он уверен, чтозвезда лишила себя помощи.23 Фев 2018 в 3:56 PST"Когда человека пытаются оградить и всячески скрыть эту информацию,таким образом, по моему скромному мнению, его лишают шанса на альтернативныеметоды выздоровления, коих немало мы знаем. И у меня лично как минимум восемьтаких примеров, людей, которые вылечились благодаря тому, что они рассказали обэтом. Если бы они не рассказали, они бы тихо умерли. А сейчас они живы издоровы", – рассказал Кулешов.Друг артистки жалеет, что слишком поздно узнал о ее недуге. Продюсерсчитает, что мог бы продлить жизнь15 Окт 2017 в 5:02 PDT"Очень трудно бороться с психологическим окружением родных иврачей. Даже медицина от нее отказалась. Врачи сказали Анне: "Мы не можем вампомочь. И химию делать не можем, потому что вы, скорее всего, можете сразу посленее умереть". А для того, чтобы победить онкологию должен быть комплексныйподход, одно без другого не работает. В первую очередь у человека должно бытьжелание жить", – отметил друг