Популярный актер Александр Петров дал откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак. Беседуя, знаменитости затронули тему нетрадиционной любви.

Популярный актер Александр Петров дал откровенное интервьютелеведущей Ксении Собчак. Беседуя, знаменитости затронули тему нетрадиционнойлюбви.Ксения в своем ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" спросила уАлександра смог бы он сыграть гея. Петров ответил утвердительно. "Еслиинтересный сценарий и интересная история, то, конечно, да", – рассудила звездакино.После теледива уточнила, готов ли Александр Петров сниматьсяв постельных сценах с мужчиной. Артист не сразу смог ответить на провокационныйвопрос."Я бы много думал, потому что в России этовоспринималось бы немножко… остро совсем. Но если бы мне дико понравилсясценарий, то я бы согласился", – робко сказал Александр.Добавим, из этого же интервью стало известно, что Александр Петровсейчас зарабатывает больше, чем его не менее популярные коллеги. Артистполучает 250 тысяч рублей за съемочный день.Узнав о гонораре, Ксения Собчак не смогласкрыть удивления. "Это же больше, чем зарабатывает Машков!" – закричалателедива. "Нет, Машков намного больше получает, я думаю", – добавил артист.24 Окт 2019 в 2:28 PDTТакже из выпуска шоу стало известно, что, плюс ковсему, получает за съемки в рекламе от 18 до 22 миллионов рублей. Его гонорарза участие в пьесе "Вишневый сад" в Московском драмтеатре составил 165 тысячрублей. Также актеру, наверняка, приносит доход продвижение различных брендов вего "Инстаграм", где количество подписчиков у него перевалило за миллион.