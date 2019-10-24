Популярный актер Александр Петров дал откровенное интервью
телеведущей Ксении Собчак. Беседуя, знаменитости затронули тему нетрадиционной
любви.
Популярный актер Александр Петров дал откровенное интервью
телеведущей Ксении Собчак. Беседуя, знаменитости затронули тему нетрадиционной
любви.
Ксения в своем ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" спросила у
Александра смог бы он сыграть гея. Петров ответил утвердительно. "Если
интересный сценарий и интересная история, то, конечно, да", – рассудила звезда
кино.
После теледива уточнила, готов ли Александр Петров сниматься
в постельных сценах с мужчиной. Артист не сразу смог ответить на провокационный
вопрос.
"Я бы много думал, потому что в России это
воспринималось бы немножко… остро совсем. Но если бы мне дико понравился
сценарий, то я бы согласился", – робко сказал Александр.
Добавим, из этого же интервью стало известно, что Александр Петров
сейчас зарабатывает больше, чем его не менее популярные коллеги. Артист
получает 250 тысяч рублей за съемочный день.
Узнав о гонораре, Ксения Собчак не смогла
скрыть удивления. "Это же больше, чем зарабатывает Машков!" – закричала
теледива. "Нет, Машков намного больше получает, я думаю", – добавил артист.
24 Окт 2019 в 2:28 PDT
Также из выпуска шоу стало известно, что, плюс ко
всему, получает за съемки в рекламе от 18 до 22 миллионов рублей. Его гонорар
за участие в пьесе "Вишневый сад" в Московском драмтеатре составил 165 тысяч
рублей. Также актеру, наверняка, приносит доход продвижение различных брендов в
его "Инстаграм", где количество подписчиков у него перевалило за миллион.