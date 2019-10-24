По всей видимости, беспредела на Украине при президенте Владимире Зеленском меньше не стало. Глава государства использует правоохранительные органы в личных целях, заявил бывший депутат Верховной рады Аркадий Корнацкий.

По всей видимости, беспредела на Украине при президенте Владимире Зеленском меньше не стало. Глава государства использует правоохранительные органы в личных целях, заявил бывший депутат Верховной рады Аркадий Корнацкий.Обыски в киевской квартире и доме родителей возмутилиэкс-парламентария. "Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысковв местах моего грешного проживания и пребывания – в киевской "двушке" наКольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 В Николаевской области", -написал политик на своей странице в "Фейсбук".По его словам, оперативники нагрянули "целямиавтобусами". Такими силами можно Донбасс освободить, иронично заметилКорнацкий."А эти приехали "двушку" с картонными входнойдверью и дом моей 89-летней матери штурмовать", – возмутился бывший депутат.одним махом превзошел своего предшественника ПетраПорошенко, заметил политик.Видимо, украинцы начали осознавать, кого они выбрали. Все чащеперед ними предстает не молодой и прогрессивный политик, искренне переживающийза страну, а пародия на Порошенко, ничем принципиальным от него не отличающаяся.Взять хотя бы продолжение войны в Донбассе и преследование неугодных СМИ.Несколько месяцев державшийся на уровне 70% рейтингпоследнее время начал падать: уровень одобрения президента упал на10%. Если глава государства продолжит нынешнюю политику, то к весне его рейтингможет обвалиться до 25%, считает киевский политолог Михаил Погребинский.