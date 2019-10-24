По всей видимости, беспредела на Украине при президенте Владимире Зеленском меньше не стало. Глава государства использует правоохранительные органы в личных целях, заявил бывший депутат Верховной рады Аркадий Корнацкий.
По всей видимости, беспредела на Украине при президенте Владимире Зеленском меньше не стало. Глава государства использует правоохранительные органы в личных целях, заявил бывший депутат Верховной рады Аркадий Корнацкий.
Обыски в киевской квартире и доме родителей возмутили
экс-парламентария. "Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков
в местах моего грешного проживания и пребывания – в киевской "двушке" на
Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 В Николаевской области", -
написал политик на своей странице в "Фейсбук".
По его словам, оперативники нагрянули "целями
автобусами". Такими силами можно Донбасс освободить, иронично заметил
Корнацкий.
"А эти приехали "двушку" с картонными входной
дверью и дом моей 89-летней матери штурмовать", – возмутился бывший депутат.
одним махом превзошел своего предшественника Петра
Порошенко, заметил политик.
Видимо, украинцы начали осознавать, кого они выбрали. Все чаще
перед ними предстает не молодой и прогрессивный политик, искренне переживающий
за страну, а пародия на Порошенко, ничем принципиальным от него не отличающаяся.
Взять хотя бы продолжение войны в Донбассе и преследование неугодных СМИ.
Несколько месяцев державшийся на уровне 70% рейтинг
последнее время начал падать: уровень одобрения президента упал на
10%. Если глава государства продолжит нынешнюю политику, то к весне его рейтинг
может обвалиться до 25%, считает киевский политолог Михаил Погребинский.