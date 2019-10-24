Экс-супруг звезды сериала Моя прекрасная няня Анастасии
Заворотнюк Олаф Шварцкопф появился в студии Дмитрия Борисова. В эфире ток-шоу Пусть
говорят на Первом канале первый муж звезды продемонстрировал редкие кадры с
участием артистки.
Экс-супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии
Заворотнюк Олаф Шварцкопф появился в студии Дмитрия Борисова. В эфире ток-шоу "Пусть
говорят" на Первом канале первый муж звезды продемонстрировал редкие кадры с
участием артистки.
Шварцкопф и Заворотнюк развелись более 20 лет назад. После
развода бывшие супруги ни разу не пересекались. По словам Олафа, он пытался
добавить Анастасию в друзья в соцсетях, однако та не ответила на его заявку.
Между тем мужчина чувствует острую необходимость связаться с
экс-женой. Олаф Шварцкопф уверен, что Анастасии Заворотнюк необходима его поддержка в момент борьбы с болезнью.
"Хотя бы как-то
косвенно поддержать ее. Я знаю, что она сильный человек. Я не хочу, чтобы ее ребенок
рос без мамы", – заявил экс-муж знаменитости в эфире "Пусть говорят".
Шварцкопф привез в студию видеозаписи из домашнего архива.
Как оказалось, самая первая его встреча будущей звездой сериала "Моя прекрасная няня" попала на пленку.
Артистка и начинающий бизнесмен познакомились в ноябре 1993 года, в театре
Олега Табакова, где проходил капустник в честь дня рождения Евгения Миронова.
"После первой встречи
мы встретили новый год вместе. Уже начали жить вместе. Я сделал предложение
осенью следующего года, и она сказала да", – рассказал Шварцкопф присутствующим
на съемках "Пусть говорят".
Олаф сообщил, что тогда фиксировал на видео буквально каждый
шаг. У него сохранились кадры с их свадьбы, совместных праздников и зарубежных
путешествий.
В студии продемонстрировали архивное видео,
которое было сделано в день бракосочетания Заворотнюк и Шварцкопфа. Расписывались
влюбленные в Астрахани, на родине Анастасии. Свадьба была скромной. Невеста была
без подвенечного наряда: хлопковый сарафан бежевого оттенка, и темная шляпа, украшенная
искусственными цатами. Гостей было немного: в ЗАГСе, кроме молодых, была только
соседка и мама новобрачной. Банкет устроили дома – накрыли небольшой стол в гостиной.
15 Окт 2019 в 3:12 PDT
На записи счастливая невеста Анастасия Заворотнюк
делится впечатлением от росписи на камеру. Артистка не скрывает, что перебрала с шампанским.
"Стали нас женить. Музыка заиграла, скрипки
там это, девушки в очках заиграли на скрипках. И, значит, говорит она
проникновенным голосом, и такое у нее платье, и она так говорит, понимаешь, она
с душой говорит. И меня так затрясло, и я так думаю: "Все. Здравствуйте,
девочки". В смысле… я стою так и трясусь от смеха. Он (указывает на Олафа) еще
не трясется, он смотрит так на них, но тоже ржет. И мы стоим, как два дурака. Я
говорю: "Вот ситуация, о которой я мечтала всю жизнь". Чтобы прийти в ЗАГС, и
мне кто-то говорил: "Вы теперь навек муж и жена". И сама там рыдает. "И слава богу. И дай вам бог, чтобы у вас было
сто детей. И чтобы все они были, как один, похожи на вас". И я думаю: "Не
приведи господи".
Первый брак Анастасии Заворотнюк продлился всего год. "Охладели у нас чувства, она встретила другого человека", – рассказал о причинах расставания Олаф Шварцкопф в эфире