Экс-супруг звезды сериала Моя прекрасная няня Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф появился в студии Дмитрия Борисова. В эфире ток-шоу Пусть говорят на Первом канале первый муж звезды продемонстрировал редкие кадры с участием артистки.

Экс-супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" АнастасииЗаворотнюк Олаф Шварцкопф появился в студии Дмитрия Борисова. В эфире ток-шоу "Пустьговорят" на Первом канале первый муж звезды продемонстрировал редкие кадры сучастием артистки.Шварцкопф и Заворотнюк развелись более 20 лет назад. Послеразвода бывшие супруги ни разу не пересекались. По словам Олафа, он пыталсядобавить Анастасию в друзья в соцсетях, однако та не ответила на его заявку.Между тем мужчина чувствует острую необходимость связаться сэкс-женой. Олаф Шварцкопф уверен, что Анастасии Заворотнюк необходима его поддержка в момент борьбы с болезнью."Хотя бы как-токосвенно поддержать ее. Я знаю, что она сильный человек. Я не хочу, чтобы ее ребенокрос без мамы", – заявил экс-муж знаменитости в эфире "Пусть говорят".Шварцкопф привез в студию видеозаписи из домашнего архива.Как оказалось, самая первая его встреча будущей звездой сериала "Моя прекрасная няня" попала на пленку.Артистка и начинающий бизнесмен познакомились в ноябре 1993 года, в театреОлега Табакова, где проходил капустник в честь дня рождения Евгения Миронова."После первой встречимы встретили новый год вместе. Уже начали жить вместе. Я сделал предложениеосенью следующего года, и она сказала да", – рассказал Шварцкопф присутствующимна съемках "Пусть говорят".Олаф сообщил, что тогда фиксировал на видео буквально каждыйшаг. У него сохранились кадры с их свадьбы, совместных праздников и зарубежныхпутешествий.В студии продемонстрировали архивное видео,которое было сделано в день бракосочетания Заворотнюк и Шварцкопфа. Расписывалисьвлюбленные в Астрахани, на родине Анастасии. Свадьба была скромной. Невеста былабез подвенечного наряда: хлопковый сарафан бежевого оттенка, и темная шляпа, украшеннаяискусственными цатами. Гостей было немного: в ЗАГСе, кроме молодых, была толькососедка и мама новобрачной. Банкет устроили дома – накрыли небольшой стол в гостиной.15 Окт 2019 в 3:12 PDTНа записи счастливая невеста Анастасия Заворотнюкделится впечатлением от росписи на камеру. Артистка не скрывает, что перебрала с шампанским."Стали нас женить. Музыка заиграла, скрипкитам это, девушки в очках заиграли на скрипках. И, значит, говорит онапроникновенным голосом, и такое у нее платье, и она так говорит, понимаешь, онас душой говорит. И меня так затрясло, и я так думаю: "Все. Здравствуйте,девочки". В смысле… я стою так и трясусь от смеха. Он (указывает на Олафа) ещене трясется, он смотрит так на них, но тоже ржет. И мы стоим, как два дурака. Яговорю: "Вот ситуация, о которой я мечтала всю жизнь". Чтобы прийти в ЗАГС, имне кто-то говорил: "Вы теперь навек муж и жена". И сама там рыдает. "И слава богу. И дай вам бог, чтобы у вас былосто детей. И чтобы все они были, как один, похожи на вас". И я думаю: "Неприведи господи".Первый брак Анастасии Заворотнюк продлился всего год. "Охладели у нас чувства, она встретила другого человека", – рассказал о причинах расставания Олаф Шварцкопф в эфире