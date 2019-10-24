Многие россияне сейчас упорно молятся за здравие больной раком мозга Анастасии Заворотнюк. Но стоит вспомнить, за что же все полюбили героиню сериала Моя прекрасная няня.

Многие россияне сейчас упорно молятся за здравие больной раком мозга Анастасии Заворотнюк. Но стоит вспомнить, за что же все полюбили героиню сериала "Моя прекрасная няня".Стоит отметить, в первую очередь, что Виктория была из Украины, которая в то время считалась чем-то сродни деревне, поэтому от героини сериала не приходилось ждать изысканных туалетов в духе Шанель. Но возможно, именно своими простыми и в то же время привлекательными пестрыми нарядами этот персонаж и завоевал симпатию зрителей.Мало кто может припомнить, чтобы Анастасия появлялась перед камерами на съемочной площадке в чем-то спокойном и повседневном. Найти в гардеробе "няни Вики" свободные рубашки, рваные джинсы и кроссовки, казалось бы, совершенно невозможно, ведь она так часто появлялась в облегающих цветастых костюмах.Впрочем, было бы несправедливо не заметить, что довольно часто по-женски непосредственная героиня появлялась в мини-юбках и платьях. Правда, они тоже были довольно пестрыми, но ведь в конце концов это подействовало на спокойного Максима Викторовича. Тогда вся страна с первых же серий уловила основную любовную линию и с замиранием сердца ждала, когда же два главных персонажа наконец раскроют свои чувства друг к другу.Стоит отметить, что няню Вику в принципе сложно было заметить в чем-то свободном. Как истинная леди она предпочитала только облегающие вещи, подчеркивающие эффектную стройную фигуру. Правда, ходит мнение, будто бы костюмеры на съемочной площадке подбирали образы не просто для красоты. Иногда ходят шутки, что облегающая одежда не позволяла Заворотнюк наесть пару лишних килограммов. Впрочем, это, скорее всего, домыслы.Женственная и непосредственная, смешная, ранимая и нежная – такой запомнилась главная героиня сериала "Моя прекрасная няня" большинству телезрителей. Неудивительно что сейчас, когда сыгравшая ее актриса переживает тяжелые времена, миллионы россиян верят и надеются, что она выздоровеет и снова будет радовать всех своей красотой.