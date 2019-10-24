Противоправная деятельность пресечена региональным УФСБ.

Вступил в законную силу приговор в отношении гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, отбывающего наказание в покровской колонии. Суд признал его виновным в публичных призывах к терроризму. Противоправная деятельность пресечена региональным УФСБ."Установлено, что с 2013-2014 года, гражданин стал приверженцем радикальных течений ислама - положительно относился к убийствам, насилию, хищению имущества тех лиц, которые придерживаются других религиозных убеждений, в том числе, исповедующих традиционный ислам. Отбывая наказание в покровской исправительной колонии во Владимирской области он, в целях привлечения к своим взглядам «сподвижников», неоднократно проводил беседы с осужденными на темы оправдания террористической деятельности, а также призывал к осуществлению актов терроризма на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.Московский окружной военный суд признан мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев строгого режима.