Республиканцы Палаты представителей США штурмом сорвали закрытое слушание. По сообщениям американских СМИ, группа примерно из 25 человек ворвалась в зал с требованием впустить их. Внутри в тот момент проходил допрос заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лауры Купер.

Республиканцы Палаты представителей США штурмом сорвали закрытое слушание. По сообщениям американских СМИ, группа примерно из 25 человек ворвалась в зал с требованием впустить их. Внутри в тот момент проходил допрос заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лауры Купер.Хватит отсиживаться, решили конгрессмены-республиканцы и буквально пошли на штурм комитета по разведке."Мы хотим знать, что там происходит", — заявили конгрессмены.Это два десятка человек, возмущенных тем, что слушанию по делу об импичменте проходят не на виду у всей страны. За закрытыми дверями горстка политиков пытается лишить президента власти."Демократы пытаются отнять голоса 60 миллионов американцев, которые голосовали на выборах 2016 года. Если вы собираетесь это сделать – сделайте это публично! Не прячьтесь от американского народа!" – заявил один из них."То, что здесь творится – это просто нечестно. Мы собираемся пройти внутрь. Посмотрим, получится ли", — говорит другой республиканец.Разгневанные республиканцы врываются в самый закрытый комитет. В комитет по разведке посторонних не пускают, там ни то, что снимать нельзя, телефоны запрещено проносить. Так, что кадры, снятые одним из политиков, очень ценные.- Не пользуйтесь камерами! Не пользуйтесь камерами! Сказали: выключить камеры!Они ворвались в зал, когда там готовились к допросу помощницы министра обороны."Когда мы вошли, там говорили о тех вещах, которые нам не хотели всем разглашать, потому что председатель Шифф не произнес вступительной речи. Он собирался, но потом вышел из комнаты", — отмечает конгрессмен Тед Феллер."Он просто встал и ушел. У него просто не хватает смелости сказать нам, почему мы не можем присутствовать, почему он против прозрачности", — добавляет его еще один конгрессмен.Республиканцы уходить не собирались. На несколько часов они просто парализовали работу комитета."Один из конгрессменов рассказал CNN, что они захватили с собой закуски. И сейчас они едят пиццу", — рассказывает телеведущая в выпуске новостей.Тележку с коробками пиццы у дверей журналисты действительно заметили.До сих пор не ясно, как ситуацию уладили. Демократы, якобы, собирались вызывать полицию, чтобы выдворить непрошеных гостей, которые в комитете по разведке не состоят и не имели права там находиться, но от задумки отказались, чтобы не подыгрывать оппонентам. Посторонние помещение покинули, и слушания продолжились спустя пять часов.Позже появилась информация: Дональд Трамп знал о планах однопартийцев-республиканцев штурмовать комитет по разведке. Президент скупо комментирует случившееся, а конгрессмены останавливаться не собираются. Они уже направили письмо коллегам-демократам и требуют публичного допроса таинственного информатора, с которого началось расследование по импичменту и вереница допросов, которые рассерженные республиканцы могут попытаться сорвать и в следующий раз.