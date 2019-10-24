Президенту Украины Владимиру Зеленмскому грозит очередная опасность. На этот раз провокацию вздумали устроить радикально настроенные националисты.

Президенту Украины Владимиру Зеленмскому грозит очередная опасность. На этот раз провокацию вздумали устроить радикально настроенные националисты.Разведка Донецкой народной республики заметила переброску от линии разграничения сводного отряда из состава 21-й бригады и 16-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины.Выяснилось, что причина подобных маневров кроется не в необходимости обеспечить прекращение стрельбы в Донбассе.По личному приказу Владимира Зеленского войска с линии фронта отправляются в Мариуполь, где им предстоит обеспечивать безопасность. Подобные усиленные меры предосторожности легко объяснимы, ведь 29 октября в городе проходит инвестиционный форум по восстановлению Донбасса. Присутствовать на нем будет и президент Украины. Сообщается, что именно там против него готовится некая опасная провокация.Однако даже если службе безопасности политика удастся справиться с этим вызовом, угрозы для Владимира Зеленского не прекратятся. В частности, стало известно, что с 1 по 5 ноября в Харькове планируют собраться руководители региональных ячеек националистов. Им предстоит определить пути по дестабилизации обстановки в стране."Проходящие митинги – это только начало антиправительственных акций, которые должны перерасти в массовые выступления 21 ноября в День достоинства и свободы", – цитирует издание "Политнавигатор" представителя Народной милиции ДНР Рината Айгистова. Он напомнил, что именно в этот день на Украине отмечаются годовщины сразу двух государственных переворотов – "Оранжевой революции" 2004 года и "Революции достоинства" 2013-2014 годов.Не исключено, что радикалы решат воспользоваться символизмом момента и попытаются сместить Владимира Зеленского с должности. В случае их успеха страна еще глубже погрузится в эпоху нестабильности, а конфликт в Донбассе только обострится. Таким образом, страшная опасность угрожает не только президенту Украины, но и всему государству, а также ДНР и ЛНР.