Президенту Украины Владимиру Зеленмскому грозит очередная опасность. На этот раз провокацию вздумали устроить радикально настроенные националисты.

Президенту Украины Владимиру Зеленмскому грозит очередная опасность. На этот раз провокацию вздумали устроить радикально настроенные националисты.Разведка Донецкой народной республики заметила переброску от линии разграничения сводного отряда из состава 21-й бригады и 16-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины.Выяснилось, что причина подобных маневров кроется не в необходимости обеспечить прекращение стрельбы в Донбассе.По личному приказу Владимира Зеленского войска с линии фронта отправляются в Мариуполь, где им предстоит обеспечивать безопасность. Подобные усиленные меры предосторожности легко объяснимы, ведь 29 октября в городе проходит инвестиционный форум по восстановлению Донбасса. Присутствовать на нем будет и президент Украины. Сообщается, что именно там против него готовится некая опасная провокация.Однако даже если службе безопасности политика удастся справиться с этим вызовом, угрозы для Владимира Зеленского не прекратятся. В частности, стало известно, что с 1 по 5 ноября в Харькове планируют собраться руководители региональных ячеек националистов. Им предстоит определить пути по дестабилизации обстановки в стране.Материал дополняется.