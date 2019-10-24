Машина сгорела полностью

На 34-летнего жителя Гусь-Хрустального завели уголовное дело за поджог автомобиля, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В сентябре на улице Мира в Гусь-Хрустальном загорелся автомобиль «ВАЗ-21015». Проверка показала, что автомобиль загорелся в результате поджога. Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемого, 34-летнего местного жителя.Изрядно напившись, он пошёл мириться к бывшей девушке, но дверь квартиры никто не открыл. Выйдя на улицу, он увидел машину бывшего мужа возлюбленной и решил отомстить, уничтожив его машину. Горе-любовник поджог сиденье авто и убежал. Машина сгорела полностью.В отношении задержанного завели уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества.