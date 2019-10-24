За произошедшим наблюдал несовершеннолетний ребёнок

45-летний житель Гусь-Хрустального, обвиняемый в жестоком убийстве, на днях услышал свой приговор. За хладнокровное убийство мужчины на глазах ребёнка он получил 12 лет в колонии строгого режима, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.19 ноября 2018 года мужчина выпивал дома у знакомых. Вечером, одной из женщин, находившихся там, позвонил её бывший молодой человек и попросил о встрече, сказав, что будет у дома через несколько минут. Как только он подъехал, женщина попросила кого-то выйти с ней, так как сожитель раньше избивал её.«Поговорить» с обидчиком решился обвиняемый. Будучи сильно пьяным, он схватил нож, выбежал в подъезд и начал наносить удар за ударом потерпевшему. От полученных ранений 35-летний мужчина скончался на месте на глазах несовершеннолетнего сына своей возлюбленной.Почувствовав силу, убийца вернулся в квартиру и заявил, что если кто-то «вякнет» об этом, то нож может угодить и в него. Однако остаться незамеченным такое происшествие не могло.Во время следствия виновник всё отрицал, заявляя, что весь день выпивал у друзей и даже не выходил из квартиры. Благодаря криминалистическим исследованиям, в том числе снятию отпечатков с орудия убийства, следователям удалось установить вину 45-летнего жителя Гусь-Хрустального к убийству.Также выяснилось, что месяцем ране агрессивный мужчина ворвался в незнакомую квартиру, якобы, в поисках телефона, схватил 70-летнюю хозяйку за шею и ударил по голове. К счастью, дома был сын женщины, который выгнал мужчину из дома.Гусь-Хрустальный городской суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.