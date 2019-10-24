В Коми задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве. Следствие полагает, что от рук мужчины погибла его сестра. По данным , в ходе совместного распития ..

В Коми задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве. Следствие полагает, что от рук мужчины погибла его сестра.По данным , в ходе совместного распития спиртного злоумышленник избил и задушил потерпевшую. После этого мужчина спрятал тело в сарае. Подозреваемый признал вину в содеянном и дал подробные показания.